Конец эпохи бедности выглядит, как дыра в бюджете более 80 млрд.гривен. И, согласно логике, после конца эпохи бедности должна начаться эпоха богатства.

Но надо еще помнить, что в следующем 2020 году Украина должна выплатить сумму в $17,059 млрд. Это общий долг Кабмина, Нацбанка и госпредприятий Из них $13,060 млрд — основная сумма долга, $3,999 млрд — проценты.

И уже из этой суммы Украина должна вернуть МВФ в 2020 году $1,354 млрд. А на конец года уже минус в бюджете.

Так вот, если управлять государством так, как сейчас, то вместо конца эпохи бедности наступит начало эпохи нищеты. Массовой. И это точно.

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