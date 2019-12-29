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29 декабря • обновлено в 13:30
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

За эпохой бедности придет эпоха нищеты

3.4т

Конец эпохи бедности выглядит, как дыра в бюджете более 80 млрд.гривен. И, согласно логике, после конца эпохи бедности должна начаться эпоха богатства.

Но надо еще помнить, что в следующем 2020 году Украина должна выплатить сумму в $17,059 млрд. Это общий долг Кабмина, Нацбанка и госпредприятий Из них $13,060 млрд — основная сумма долга, $3,999 млрд — проценты.

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И уже из этой суммы Украина должна вернуть МВФ в 2020 году $1,354 млрд. А на конец года уже минус в бюджете.

Так вот, если управлять государством так, как сейчас, то вместо конца эпохи бедности наступит начало эпохи нищеты. Массовой. И это точно.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Темы
Реформы Зеленского Госбюджет-2019 Реформы в Украине
Персоны
Алексей Гончарук Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Офис президента Кабинет министров Украины
Источник
Источник: Telegram-канал Борислава Березы
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Дуб Берёзовый скромничает, не обьясняя украинцам, когда наступила ЭПОХО БЕДНОСТИ, и кто организовал в Украине ЭПОХУ НИЩЕТЫ! И на каком кресле сидело это чмо в период организации бедности и нищеты в Украине?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Результаты деятельности Порошенко ужасны! Украина уже не только в стагнации, но и в нищете. При нынешних темпах роста ВВП уровня 2013 года страна достигнет 31-32 году. Внешний долг Украины 79 млрд дол, а ВВП в 2018 году 98 млрд. Каждый год Украина теряет 1 млн. населения. Заробитчан уже более 7 млн., а Пенсионный Фонд имеет 32% дефицит - пенсии платить нечем!. Уровень инфляции 13%. Уровень обьёма промышленного производства составляет 57% от обьёма 2013 года! На что это всё похоже? Мне кажется, что это 3.14 здец!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Даже сартиры не спасают ,эту шароварную недонацию прости-туток.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Эта эпоха процветания началась шесть лет назад, надо помочь чубажо-пым обезьянам достичь цели.
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