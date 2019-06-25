Юлия Тимошенко: Рост доходов украинцев – это самая большая инвестиция в нашу экономику

Повышение доходов людей, работающая по европейским стандартам банковская система, деофшоризация и новая налоговая система – это шаги, которые помогут нам поднять экономику достаточно быстро.

Об этом заявила Юлия Тимошенко в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает пресс-служба партии "Батьківщина".

Прежде всего, отметила лидер партии, необходимо помнить, что крупнейшими инвесторами экономики каждой страны являются ее собственные граждане.

Поэтому, убеждена председатель партии, нужно стимулировать рост доходов украинцев, пересмотреть минимальный прожиточный уровень и поднять зарплаты по тарифной сетке, "а не просто поставить всем почти одинаковую оплату труда".

Тимошенко отметила, что украинцы априори не могут конкурировать ни дома, ни на мировых рынках, если отечественная банковская система не работает, если кредиты нашим предпринимателям дают под 20% (а не 3-5%, как в мире), а условия для их получения слишком жесткие.

"Как может работать экономика, если вместо 70-80% ВВП, которые должны быть направлены на кредитование, мы имеем всего 30% монетарной массы. Нашу экономическую систему просто лишили крови", – отметила она.

Пока ставка рефинансирования будет более 12-14% годовых, когда в еврозоне национальные банки кредитуют коммерческие под 0%, нас как экономическую систему будут просто ликвидировать, подчеркнула глава партии.

Юлия Тимошенко ba.org.ua

Еще одним приоритетом экономической политики должна стать деофшоризация. Для этого "Батьківщиною" вместе с международными экспертами разработаны и зарегистрированы в 2016 году законопроекты №4180 и № 4181. Эти два документа, заверила Тимошенко, могут в первый год дать 67 млрд грн доходов бюджету Украины.

Ведь, как напомнила политик, по оценкам МВФ, теневая экономика составляет 44,8%, то есть почти половина экономики работает в теневой сфере, а это значит, что недополучает бюджет, а люди – зарплаты.

"Принять закон о деофшоризации – и теневая экономика уменьшится существенно. Но главная база теневой экономики – недопустимо налоговое законодательство. Надо немедленно принять новый Налоговый кодекс", – подытожила Тимошенко.

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