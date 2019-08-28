"Вызывает сожаление": Россия ответила США по "адским" санкциям

Россия никогда не примет навязываемые ей "правила поведения" по чьим-либо лекалам несмотря на введенные санкции.

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери, передает RT.

"Данное решение, о котором Вашингтон объявил в начале августа, ничего, кроме сожаления, не вызывает. Печально, что остатки былого российско-американского партнерства принесены в США в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам. На этот раз — под предлогом якобы применения Россией "химического оружия" в Солсбери", — сказала она.

Санкции против России 24 Канал

Как отметила Захарова, санкции США — "это нелегитимный инструмент давления" не только на Россию, но и на другие страны.

"Единственный их результат — это дальнейшее ухудшение возможностей нормализации двустороннего взаимодействия. Это не отвечает коренным интересам обеих стран и народов", — добавила она.

Она указала, что Россия никогда не примет "навязываемые ей "правила поведения" по чьим-либо лекалам".

"Санкции и всевозможные ограничения ничего в этом плане не изменят. Пытаться разговаривать с нами на языке ультиматумов бесполезно", — заключила Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый пакет санкций против России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, вступил в силу 26 августа. Подтверждающий документ был размещен в электронной базе американского Федерального реестра.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram