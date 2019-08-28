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"Вызывает сожаление": Россия ответила США по "адским" санкциям

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Россия никогда не примет навязываемые ей "правила поведения" по чьим-либо лекалам несмотря на введенные санкции.

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери, передает RT.

"Данное решение, о котором Вашингтон объявил в начале августа, ничего, кроме сожаления, не вызывает. Печально, что остатки былого российско-американского партнерства принесены в США в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам. На этот раз — под предлогом якобы применения Россией "химического оружия" в Солсбери", — сказала она.

Санкции против России

Санкции против России

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Как отметила Захарова, санкции США — "это нелегитимный инструмент давления" не только на Россию, но и на другие страны.

"Единственный их результат — это дальнейшее ухудшение возможностей нормализации двустороннего взаимодействия. Это не отвечает коренным интересам обеих стран и народов", — добавила она.

Она указала, что Россия никогда не примет "навязываемые ей "правила поведения" по чьим-либо лекалам".

"Санкции и всевозможные ограничения ничего в этом плане не изменят. Пытаться разговаривать с нами на языке ультиматумов бесполезно", — заключила Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый пакет санкций против России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, вступил в силу 26 августа. Подтверждающий документ был размещен в электронной базе американского Федерального реестра.

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Тег
санкции
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Не легитимный инструмент давления на Россию ? А "зелёные человечки" это легитимный инструмент ? А разграбление Донбасса - это легитимный инструмент ?Ну а ухудшение возможностей нормализации двустороннего взаимодействия - это просто следствия ваших "легитимных" действий !
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"Санкції і всілякі обмеження нічого в цьому плані не змінять. Намагатися розмовляти з нами мовою ультиматумів марно" - ерефійці ні перед ким не гнуться, ще трохи потримаються і ... зламаються (розваляться на частинки). Так хочуть мільйони людей, а значить так тому і бути.
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Питон Каа
Питон Каа
"Адские" санкции в последнее время в основном действуют только в самом аду - США. И эта тенденция будет только усиливаться ибо другие страны не согласны нести торговые издержки из-за политических амбиций США.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Питон Каа, Чудо,ты хоть сам то веришь в то что написал?
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