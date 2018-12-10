В Германии случился коллапс на железной дороге: все подробности

В Германии утром в понедельник, 10 декабря, произошли массовые нарушения графика железнодорожных перевозок – остановились почти все поезда. Причиной стала забастовка железнодорожников с требованием повысить им зарплаты (новость дополнена подробностями).

Как сообщает AFP со ссылкой на железнодорожного оператора Deutsche Bahn, межрегиональные перевозки были отменены по всей стране из-за четырехчасовой забастовки, которая началась в 5 утра.

По последним данным, движение поездов запустили. "После предупредительной забастовки движение поездов вновь запущено. Тем не менее в течение всего дня ожидаются значительные ограничения. Из-за забастовки поезда не могли технически обслуживаться, как планировалось", — сообщил перевозчик Deutsche Bahn.

Ранее во многих крупных городах, таких как Берлин, Франкфурт, Мюнхен и другие столицы федеральных земель, местный трафик почти полностью остановился. Забастовка затронула скоростные поезда (ICE), а также междугороднее сообщение. Перебои также наблюдаются и в регионах - в федеральной земле Бавария были приостановлены все железнодорожные перевозки.

Переговоры о зарплатах между Deutsche Bahn и профсоюзом железнодорожников EVG, требующим повышения заработной платы на 160% для 160 тыс. сотрудников, в субботу, 8 декабря, завершились без каких-либо договоренностей.

"Работодатель сделал предложения, которые не соответствовали нашим требованиям", — сказала переговорщик EVG Регина Руш-Зимба.

Deutsche Bahn в своем заявлении назвал забастовку "абсолютно бесполезной", заявив, что предложение компании было "привлекательным и отвечало основным требованиям" работников. В понедельник днем должен состояться новый раунд переговоров между сторонами.

Железная дорога в Германии All-Around-Germany

Как писал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 7 декабря, официально покинула пост лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС). Она занимала ее на протяжении 18 лет.

По данным Bloomberg, задача следующего канцлера Германии после ухода Меркель в 2021 году будет состоять в том, чтобы оживить экономику, которая сейчас стала большой проблемой для Европейского Союза.

Также, как известно, массовые протесты против повышения цен на топливо начались еще в одной стране Евросоюза — во Франции. 17 ноября по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг президента Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня — 25%.

На выходных, 8-9 декабря, протесты разгорелись с новой силой — полиция вынуждена была применять слезоточивый газ.