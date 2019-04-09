Выход Британии из ЕС: стало известно о прорыве Мэй по Brexit

Парламент Великобритании одобрил предложение премьер-министра Терезы Мэй перенести Brexit на 30 июня.
Срок выхода из Евросоюза был перенесен с 12 апреля на 30 июня 2019 года, передает "РИА Новости".
За соответствующее решение проголосовали 420 парламентариев, тогда как против выступили 110.
Отметим, ранее Мэй также заявляла о готовности уйти в отставку после Brexit. Изначально ожидалось, что Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта.
Однако на фоне этого Лондон охватили новые масштабные протесты из-за Brexit. Сотни тысяч британцев потребовали нового референдума.
Тереза Мэй
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.
15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС. 12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС. 29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное Мэй.
Палата общин парламента Великобритании 9 апреля окончательно утвердила закон, обязующий власти попросить новую отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
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