Выход Британии из ЕС: стало известно о прорыве Мэй по Brexit

Парламент Великобритании одобрил предложение премьер-министра Терезы Мэй перенести Brexit на 30 июня.

Срок выхода из Евросоюза был перенесен с 12 апреля на 30 июня 2019 года, передает "РИА Новости".

За соответствующее решение проголосовали 420 парламентариев, тогда как против выступили 110.

Отметим, ранее Мэй также заявляла о готовности уйти в отставку после Brexit. Изначально ожидалось, что Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта.

Однако на фоне этого Лондон охватили новые масштабные протесты из-за Brexit. Сотни тысяч британцев потребовали нового референдума.

Тереза Мэй

Как сообщал OBOZREVATEL:

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