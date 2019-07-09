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"Вот построят мост!" Блогер высмеяла колоссальные проблемы с водой в Крыму

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В Крыму оккупационные власти в населенных пунктах около Керчи дают воду по графику три раза в неделю.

"А то и реже. И ничего, как-то же выживают, приспособились. Ну что могу сказать, запасайтесь водой", – цитирует местную жительницу Лилю Волк блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Керчь. Вот построят мост", – иронизирует она.

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Оккупационные власти в населенных пунктах около Керчи дают воду по графику три раза в неделю

Оккупационные власти в населенных пунктах около Керчи дают воду по графику три раза в неделю

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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