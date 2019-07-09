"Вот построят мост!" Блогер высмеяла колоссальные проблемы с водой в Крыму

В Крыму оккупационные власти в населенных пунктах около Керчи дают воду по графику три раза в неделю.
"А то и реже. И ничего, как-то же выживают, приспособились. Ну что могу сказать, запасайтесь водой", – цитирует местную жительницу Лилю Волк блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.
"Керчь. Вот построят мост", – иронизирует она.
Керчь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 7 июля 2019 г.
Вот построят мост! pic.twitter.com/KNBsCSfxIO
Оккупационные власти в населенных пунктах около Керчи дают воду по графику три раза в неделю
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.
В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".
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