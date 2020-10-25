Волонтеры сказали, сколько им заплатят за опрос Зеленского

Волонтерам, которые помагают проводить инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос, заплатят от 500 до 1000 грн за работу.

Об этом сообщил "Стране" один из интервьюеров, который проводит опрос на одном из избирательных участков Киевской области.

"Платят больше 500, но меньше 1000 гривен за день. Мне заплатят 700", – рассказал волонтер. Отмечается, что он не сразу согласился ответить, поскольку подписал договор о неразглашении.

"Это мне столько заплатят, а как другим – я не знаю, может кто-то работать будет больше и ему заплатят тоже больше", – рассказал интервьюер. По его словам, деньги дадут после окончания голосования.

Отмечается, что у тех, кто принимает участие в опросе, не просят документы и никак не фиксируют, что человек проголосовал.

Издание отмечает, что волонтеры не просят не то что паспорт, а даже прописку. То есть один человек может поучаствовать в опросе Зеленского на неограниченном количестве участков, тем самым исказив результат.

Волонтеры сказали, что украинцы имеют право проголосовать несколько раз.

Подсчёты в конце дня волонтёры проведут сами. При этом они признаются, что и избиратели, и сами волонтёры не понимают значение всех вопросов из списка Зе – например, про СЭЗ и Будапештский меморандум.

"Один мужчина вместо галочки или крестика на пятый пункт вообще поставил знак вопроса. Я без понятия, как теперь это считать", – признался волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, начался всеукраинский опрос, который инициировал президент. Он проходит параллельно с голосованием на местных выборах.

При этом на некоторых избирательных участках опрос не стартовал вовремя из-за отсутствия волонтеров.

В Хмельницком координатор гражданской сети "Опора", блогер Андрей Попик сумел семь раз подряд поучаствовать в опросе президента.

Полиция сообщила, что на Волыне начали поступать жалобы на законность проведения опроса.