Вокруг Киева построят новую обходную дорогу: подробности и видео

Криклий рассказал о строительстве новой дороги вокруг Киева.

В Украине в этом году начнется строительство новой обходной дороги вокруг Киева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он назвал этот проект, который стартовал 12 августа, "самым амбициозным".

Глава ведомства пояснил, что это будет "полукольцо" общей протяженностью почти 150 км, которое объединит сразу пять международных трасс и главные города Украины.

"КОД (киевская объездная дорога) будет состоять из шести участков и соединит автопути М-07 Киев-Ковель, М-06 Киев-Чоп, М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь, М-03 Киев-Харьков и М-01 Киев-Чернигов", – уточнил Криклий.

По предварительным оценкам, пиковый трафик на отдельных участках дороги будет достигать более 70 тысяч автомобилей в сутки, а общий трафик – более 300 тысяч.

Уже объявлен тендер на проектные работы первого участка в 35,2 км между трассами Киев-Чоп и Киев-Одесса. Ориентировочная стоимость которого составляет 12 млрд грн.

Также министр инфраструктуры добавил, что в рамках проекта планируется строительство моста через Днепр протяженностью 5,9 км.

Проект строительство дороги вокруг Киева. Facebook Владислава Криклия

(Видео – Facebook Александра Кубракова)

Facebook Владислава Криклия

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области в рамках "Большого строительства" планируют сделать новую трассу Н31 Днепр-Царичанка-Решетиловка.