"Власти" Крыма из-за карантина объявили россиян нежелательными гостями

"Власти" аннексированного Россией Крыма заявили, что из-за угрозы коронавируса не хотят видеть на полуострове гостей из материковой части РФ.
Об этом сказал так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов в Twitter. Он пожаловался, что из-за карантина промышленность полуострова практически остановилась, а санатории закрыты.
Коронавирус в Крыму
"Работают только системообразующие предприятия. При этом предприятия сферы услуг и общепита, к сожалению, сегодня закрыты. Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам. Однако другого выхода нет. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Крыма, как в целях командировки, так и в целях отдыха. Все крымские санатории и все места отдыха закрыты", – сказал Аксенов.
Прошу воздержаться от поездок в Республику Крым #Крым #Россия #оставайсядома pic.twitter.com/yz3bCuJ7bd— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) April 20, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму количество заболевших коронавирусом продолжает расти. При этом там нет аппаратов искусственной вентиляции легких, маски в дефиците, а сам полуостров уже давно превратился в "заповедник пенсионеров".
В аннексированном Крыму продолжается движение поездов по Керченскому мосту в Россию – несмотря на эпидемию коронавируса. При этом "власти" уже отказываются возвращаться деньги тем, кто хочет сдать билеты.
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