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20 апреля • обновлено в 15:05
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"Власти" Крыма из-за карантина объявили россиян нежелательными гостями

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"Власти" аннексированного Россией Крыма заявили, что из-за угрозы коронавируса не хотят видеть на полуострове гостей из материковой части РФ.

Об этом сказал так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов в Twitter. Он пожаловался, что из-за карантина промышленность полуострова практически остановилась, а санатории закрыты.

Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

"Работают только системообразующие предприятия. При этом предприятия сферы услуг и общепита, к сожалению, сегодня закрыты. Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам. Однако другого выхода нет. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Крыма, как в целях командировки, так и в целях отдыха. Все крымские санатории и все места отдыха закрыты", – сказал Аксенов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму количество заболевших коронавирусом продолжает расти. При этом там нет аппаратов искусственной вентиляции легких, маски в дефиците, а сам полуостров уже давно превратился в "заповедник пенсионеров".

В аннексированном Крыму продолжается движение поездов по Керченскому мосту в Россию – несмотря на эпидемию коронавируса. При этом "власти" уже отказываются возвращаться деньги тем, кто хочет сдать билеты.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Коронавирус Аннексия Крыма
Персона
Сергей Аксенов
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Комментарии
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Roma Roma
Roma Roma
ОЙ!!))))))))
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2 из 3 ответов | показать все
Иванова Елена
Иванова Елена
Roma Roma, это только начало))))))))))))
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Виртуальный Странник
Виртуальный Странник
Сташинский Богдан, та ничего. Вроде относительно нормально.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
та вы шо. И Москва не хочет видеть людей из матириковой частии РОССИИ?Ой лышенько.
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