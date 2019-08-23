"Виновата Украина": террористы "ДНР" поплакались на ужасные дороги

В неподконтрольной Горловке только 10% дорог не нуждается в ремонте, на остальные денег у террористов "ДНР" нет.

Об этом говорится в сюжете сепаратистского телеканала "Юнион", на который обратил внимание блогер Денис Казанский. На своей странице в Twitter он прокомментировал информацию.

"Удивительное дело. Уже пять лет как Горловка не кормит "ленивых рогулей", а дорог все нет. И нет денег на ремонт. Как же так? Особенно понравился вывод в конце сюжета, что во всем виновата Украина. То есть, те же Янукович с Азаровым, за которых горловчане раньше голосовали", – написал Казанский.

Удивительное дело. Уже пять лет как Горловка не кормит "ленивых рогулей", а дорог все нет. И нет денег на ремонт. Как же так?



Особенно понравился вывод в конце сюжета, что во всем виновата Украина. То есть, те же Янукович с Азаровым, за которых горловчане раньше голосовали. pic.twitter.com/ipfhNEuFcB — Денис Казанський (@den_kazansky) August 22, 2019

В сюжете оккупантов сказано, что из необходимых полумиллиарда рублей (190 млн грн) на ремонт было выделено только 5% — около 30 млн рублей (11 млн грн). За эти деньги были отремонтированы дороги на пункт пропуска "Майорск" и "Углегорск".

Террористы "ДНР" поплакались на дороги скриншот

"(Состояние дорог) плачевно. У меня точно так же обливается сердце кровью. Я точно так же выражаюсь, как горловчане. Но, к сожалению, повлиять на данную ситуацию в условиях той финансовой ситуации невозможно", — подчеркнул "мэр" Горловки при "ДНР" Иван Приходько.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали фото пустых дорог временно оккупированного Донецка.

На неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис". Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

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