'Весна пришла. Где посадки?' Зеленский ответил, когда накажет коррупционеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой правоохранительных органов в части борьбы с коррупцией.

Об этом он сказал в ежегодном обращении к украинцам с трибуны Верховной Рады.

"В моей программе написано – не борьба с коррупцией, а победа над ней. Есть подозрение, что правоохранительные органы не дочитали до конца и воспринимают как задачу только первую часть – "не борьба с коррупцией", – сказал украинский лидер.

По его словам, международные партнеры подтверждают нулевую толерантность Украины к коррупции.

"Но достаточно президенту не воровать, чтобы не воровали другие? Нет. Люди говорят: весна пришла. Где посадки? Верите или нет, но именно этим вопросом, правда, добавляя слова, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями шести правоохранительных органов. Что в ответ? Не буду пересказывать вам длинные сухие отчеты, которые создают иллюзию их эффективной работы. О найденных 358 млн незадекларированных доходов. Есть экономический эффект от деятельности НАБУ и САП в размере 1,5 млрд за первое полугодие 2020 года. Так. Все это есть. Я уважаю труд людей, стоящих за этими цифрами", – сказал президент.

Он назвал работу правоохранительных органов самообманом и иллюзией, поскольку украинцы не видят результатов их работы.

Он отметил, что в Украине созданы законодательные, оперативные, материальные и психологические условия для независимой работы правоохранительных органов, но реального результата все равно нет.

"Я недоволен работой правоохранительных органов по противодействию коррупции. Я не имею права вмешиваться в их работу, но имею право оценить эту работу. Моя оценка - неудовлетворительная. Но ее можно и нужно исправить. Я прошу народных депутатов сосредоточиться на Антикоррупционной стратегии на ближайшие четыре года . Этот законопроект я определил как неотложный. Так, за эти годы написано немало стратегий. и они не гарантируют результата. Но я не успокоюсь и докажу всем, что Украина без коррупции – это не фантастика, это должно быть реальностью. И мне все равно, сколько ради этого нужно будет сменить генеральных прокуроров, министров, руководителей", – подчеркнул президент.

Он добавил, что не менее важна и работа украинских судов.

Напомним, 10 октября сотрудники Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований разоблачили адвоката и бывшего прокурора в вымогательстве $80 тысяч взятки.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский недавно заявил, что может уволить генерального прокурора Ирину Венедиктову, если она не покажет определенного результата до конца года. Он отметил, что предыдущий прокурор был уволен из-за отсутствия посадок, поэтому ждет лучших результатов от Венедиктовой.

Позже она ответила на заявление Зеленского.