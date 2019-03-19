В Украине запустят новый поезд: названо направление

"Укрзалізниця" с 31 марта 2019 года запустит поезд №247/248 "Житомир – Одесса".

Он будет состоять из вагонов разных классов и будет курсировать ежедневно, говорится на сайте железнодорожного оператора.

Поезд №247/248 будет отправляться со станции Житомир в 23:15 и прибывать в Одессу в 09:33. В обратном направлении отправление в 12:35, прибытие в Житомир в 22:07.

Он будет останавливаться на станциях Бердичев, Казатин-1, Калиновка-1, Винница, Гнивань, Жмеринка-Пассажирская, Рахни, Вапнярка, Крыжополь, Кодыма и Подольск.

Цена билетов в плацкартном вагоне – от 175 грн, в купейном – от 380 грн, в вагоне люкс – от 758 грн. Стоимость проезда зависит от дня недели и календарного периода.

"Продолжаем расширять маршрутную сеть для усовершенствования сочетания всех регионов между собой. Новый и очень востребованный маршрут "Житомир – Одесса". Это – новая возможность для жителей Житомира и Бердичева добраться до Одессы. Более того, в Виннице и Жмеринке пассажиры смогут пересесть на поезда до всех регионов Украины", – сообщил директор департамента по организации внутренних и международных перевозок пассажиров "Укрзалізниці" Александр Красноштан в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" расширила перечень международных поездов, на которые можно приобрести билеты в режиме онлайн. По словам председателя правления УЗ, онлайн-продажа билетов введена на поезда №36/35 "Одесса – Перемышль" и №753/754 "Ковель – Хелм".

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