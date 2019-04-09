В Украине запретили отключать электричество стратегическим объектам: что произошло

В Украине запретили ограничивать и отключать поставки электроэнергии объектам госсобственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности страны.

Соответствующее решение утвердил Кабинет министров постановлением №300 от 25 марта 2019 года, передает "112 Украина".

"Ограничения, отключения электроснабжения не применяются в отношении объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства в сфере телекоммуникаций и связи", – говорится в новом пункте порядка обеспечения поставки электрической энергии защищенным потребителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

В НКРЭКУ заявили, что обращаться к поставщикам и распределительным компаниям не стоит, они сами должны прислать новые документы, указав идентификационный код.

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