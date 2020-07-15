В Украине захотели поднять ночной тариф на свет

В Украине предложили поднять максимальное ограничение цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и внутресуточном рынке в ночные часы.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предложила установить цену на уровне стоимости ресурса в дневное время – с 959 до 2048 грн/МВт-ч. Об этом говорится в проекте постановления о внесении изменений в постановление регулятора №766 от 8 апреля 2020 года. В среду его рассмотрят на заседании комиссии.

"Участникам рынка РСВ и ВСР в своих заявках на торги в торговой зоне "ОЭС Украины" указывать цены на электрическую энергию не выше цены, определенной оператором рынка, которая соответствует в часы минимальной нагрузки (з 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) цене в часы максимальной нагрузки", – сказано в проекте постановления.

Данное решение комиссия намерена принять согласно рекомендаций USAID по стабилизации ситуации на РСВ. Такая мера призвана помочь участникам рынка электроэнергии, прежде всего ГП "Гарантированный покупатель" и поставщикам услуг балансирования, в достижении финансовой стабилизации.

В обосновании регулятор ссылается на обращения к нему со стороны производителей электроэнергии, которые утверждают, что установленные ценовые ограничения в часы минимальной нагрузки приводят к невозможности покрытия себестоимости электроэнергии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине назрела критическая ситуация в энергетике. Без повышения тарифов для населения не обойтись, и хотя профильные ведомства уже разработали сценарий роста цен на "ток", официально никто не берет на себя ответственность заявить о таком шаге.

Позже и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что в Украине до конца 2020 года тариф на электричество для потребителей повышать не будут. При этом власти не исключают дальнейшего подорожания.