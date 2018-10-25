В Украине зафиксирован бум на кофе: откуда больше всего поставляют

В Украине в сентябре 2018 года импорт кофе увеличился на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, этот показатель вырос на 1,6 млн долларов до 11,4 млн, сообщает UBR.

В то же время экспорт уменьшился на 22,3%, или на 0,02 млн долларов - до 0,08 млн. Наибольшие поставки кофе в сентябре были из Польши – 2,5 млн долларов.

Всего с начала 2018 года импорт кофе в Украину увеличился на 25,8%, или на 18,2 млн долларов - до 89,2 млн. При этом экспорт вырос на 83,9%, или на 0,61 млн долларов - до 1,34 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали неожиданную пользу кофе.