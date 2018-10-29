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В Украине впервые проверят качество отопления: что изменится

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В Украине начнут внедрять проверки показателей качества в сфере теплоснабжения. Такие меры в стране вводят впервые.

Как сообщается на сайте Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), мониторинг будут осуществлять по показателям непрерывности теплоснабжения и качества тепловой энергии.

Это позволит комиссии получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям:

1) непрерывность теплоснабжения (ежегодно):

  • средняя продолжительность перерывов в теплоснабжении;

  • количество перерывов;

  • средняя продолжительность ликвидации последствий аварии сверх допустимого срока.

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2) качество теплоносителя (ежегодно):

  • количество случаев несоблюдения параметров давления/температуры по результатам проведенных измерений.

3) коммерческое качество предоставления услуг (ежеквартально):

  • количество предоставленных услуг;

  • количество и процент услуг, время выполнения которых превысило установленные сроки.

Предполагается, что мониторинг позволит регулятору информировать потребителей и заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению, а также в перспективе учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно решению Кабмина, с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения должна составить 8550 грн за 1 тыс. куб. м. Но уже с 1 января 2020-го может достичь 12 314 гривен.

Повышение тарифа на газ в Украине на 23,5% (до 8,55 грн за куб) называлось только первым шаг на пути к рыночным ценам. Ранее OBOZREVATEL рассказывал о деталях поэтапного роста цен на газ в Украине.

Читайте все новости по теме "отопительный сезон" на OBOZREVATEL.

Тема
отопительный сезон
Место
Украина
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