В Украине впервые проверят качество отопления: что изменится

В Украине начнут внедрять проверки показателей качества в сфере теплоснабжения. Такие меры в стране вводят впервые.
Как сообщается на сайте Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), мониторинг будут осуществлять по показателям непрерывности теплоснабжения и качества тепловой энергии.
Это позволит комиссии получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям:
1) непрерывность теплоснабжения (ежегодно):
средняя продолжительность перерывов в теплоснабжении;
количество перерывов;
средняя продолжительность ликвидации последствий аварии сверх допустимого срока.
2) качество теплоносителя (ежегодно):
количество случаев несоблюдения параметров давления/температуры по результатам проведенных измерений.
3) коммерческое качество предоставления услуг (ежеквартально):
количество предоставленных услуг;
количество и процент услуг, время выполнения которых превысило установленные сроки.
Предполагается, что мониторинг позволит регулятору информировать потребителей и заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению, а также в перспективе учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения.
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