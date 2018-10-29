В Украине впервые проверят качество отопления: что изменится

В Украине начнут внедрять проверки показателей качества в сфере теплоснабжения. Такие меры в стране вводят впервые.

Как сообщается на сайте Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), мониторинг будут осуществлять по показателям непрерывности теплоснабжения и качества тепловой энергии.

Это позволит комиссии получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям:

1) непрерывность теплоснабжения (ежегодно):

средняя продолжительность перерывов в теплоснабжении;

количество перерывов;

средняя продолжительность ликвидации последствий аварии сверх допустимого срока.

2) качество теплоносителя (ежегодно):

количество случаев несоблюдения параметров давления/температуры по результатам проведенных измерений.

3) коммерческое качество предоставления услуг (ежеквартально):

количество предоставленных услуг;

количество и процент услуг, время выполнения которых превысило установленные сроки.

Предполагается, что мониторинг позволит регулятору информировать потребителей и заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению, а также в перспективе учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения.

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