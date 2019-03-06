В Украине банковские карты станут бесконтактными: кого затронет

В Украине уже с апреля банки будут выпускать карты Visa, которые будут в обязательном порядке поддерживать опцию бесконтактной оплаты.

По состоянию на начало 2019 года лишь 10,7% платежных карт в стране были бесконтактными (3,95 млн карт из 36,95 млн), сообщает Finclub.

В Национальном банке Украины отмечают, что количество бесконтактных платежных карт за прошлый год выросло на 44%. При этом 80% всех платежных терминалов в Украине уже принимают бесконтактные платежи.

Толчком к развитию инфраструктуры стало требование международных платежных систем с 1 января 2016 года устанавливать новые платежные терминалы исключительно с модулем для бесконтактного списывания средств. За последние три года количество платежных терминалов выросло в Украине на 104,7 тыс.

Старший вице-президент, директор регионального подразделения Visa по странам СНГ и Юго-Восточной Европы (CISSEE) Вера Платонова отметила, что в 2019 году Visa пересмотрит размер комиссий interchange и снизит комиссии для операций по картам лишь с магнитной полосой.

По ее словам, это будет стимулировать банки продвигать бесконтактные платежные средства.

​Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О валюте и валютных операциях". Новый закон провозглашает принцип свободы валютных операций и движения капитала, а также отменяет устаревшие Декрет о системе валютного регулирования и валютного контроля (1993 года) и закон о порядке осуществления расчетов в иностранной валюте (1994 года).

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