8500 грн за выход на улицу: Кабмин предложил новые штраф за нарушение карантина

Кабинет министров одобрил проект закона, который введет наказание наказание за нарушение самоизоляции и обсервации в связи с коронавирусом. Сумма штрафа составит от 200-500 необлагаемых минимумов.

Решение было принято на заседании правительства в среду, 23 декабря. Таким образом штраф составит от 3400 грн до 8500 грн. Далее законопроект передадут в Раду и она примет окончательное решение.

"Нарушение лицом порядке обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни – влечет за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в постановлении правительства о внесении изменений в Закон Украины "о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Самоизоляция – это воздержание от контакта с другими, чтобы уменьшить риск инфицирования. Она предусматривает любые ситуации, когда вы тесно контактируете с другими людьми (например, близкий контакт лицом к лицу на расстоянии менее 2 метров).

Напомним, локдаун в Украине для сдерживания коронавируса хотят ввести с 8 января 2021. Он продлится почти три недели – до 25 января включительно.

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличие от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно ужесточить наказание для тех, кто не носит маски в общественных местах

С 17 декабря в Украине предприятия обязали следить за тем, чтобы их посетители носили маски правильно (прикрывая нос и рот). За нарушение этого правила придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.