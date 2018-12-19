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В Украине упростили растаможку "евроблях": когда заработают новые правила

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В Украине временный порядок о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации, утвержденный Кабинетом министров, вступит в силу в среду, 19 декабря.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает NEWSONE. Она подчеркнула, что с помощью этого постановление ситуация с растаможкой таких авто "сдвинулась с мертвой точки".

"Касательно ситуации по растаможиванию автомобилей на европейских номерах, то мне кажется, что мы уже сдвинулись с "мертвой точки". И сегодня наконец-то выйдет обновленное програмное обеспечение, которое еще больше упростит и облегчит процедуру растаможки. Самое главное, что эта упрощенная система с сегодняшнего дня даст более широкий спектр возможностей и возможность двигаться в плане растаможивания", - объяснила Южанина.

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Согласно постановлению от 12 декабря 2018 года № 1077, оформление будет осуществляться, в частности, с такими особенностями:

  • применение исключительно электронной формы декларирования транспортных средств;

  • определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням;

  • минимизация срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки;

  • регламентации действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря Кабинет министров утвердил временный порядок растаможивания автомобилей на еврономерах. По новым стандартам таможенники должны оценивать авто, отталкиваясь от реальной стоимости, а не от завышенной, указанной в каталогах ШВАК (Schwacke).

8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины.

В Украине упростили растаможку "евроблях": когда заработают новые правила

Читайте все новости по теме "Авто на еврономерах" на OBOZREVATEL.

Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Теги
ЕврономераЕвробляхиУкраинарастаможка
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