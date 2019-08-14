Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Украине закроют 83 банка: названа решающая дата

1.5т Читать материал на украинском

Фонд гарантирования вкладов начал этап окончательной ликвидации первой волны банков-банкротов, и до конца 2020 года планирует ликвидировать 83 банка.

Об этом рассказала новая директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут в интервью для LIGA.net. По ее словам, в Фонде почти не осталось больших активов.

"До конца этого года мы полностью ликвидируем 48 банков, до конца 2020-го – еще 35. В итоге к 2021-му у нас останется около 16 банков – в основном такие, где есть какие-либо судебные запреты или, например, крымские банки – мы по закону не имеем права их ликвидировать", – рассказала Рекрут.

Новости
Часть банков под угрозой: какие могут закрыться и что делать украинцам

Также она подчеркнула, что "монстров", таких как "Дельта" или "Надра", уже не будет.

В Украине закроют 83 банка

В Украине закроют 83 банка

ua.news

Как известно, даже в случае закрытия банка Фонд гарантирования вкладов вернет сумму до 200 тыс. грн. Если ваш вклад, к примеру, 1 млн грн, разница в 800 тыс. сгорит. Исключение "Ощадбанк" там пока еще государство гарантирует весь вклад. Продолжаться это будет до тех пор, пока финансовое учреждение не продадут. После приватизации этот банк будет работать по тем же правилам, что и его конкуренты.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что в Украине бизнес-модель 15-18 банков нежизнеспособна. А это значит, что уже вскоре, если собственники не изменят свои подходы, эти финансовые учреждения могут просто закрыться.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Теги
банк Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...