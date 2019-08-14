В Украине закроют 83 банка: названа решающая дата

Фонд гарантирования вкладов начал этап окончательной ликвидации первой волны банков-банкротов, и до конца 2020 года планирует ликвидировать 83 банка.

Об этом рассказала новая директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут в интервью для LIGA.net. По ее словам, в Фонде почти не осталось больших активов.

"До конца этого года мы полностью ликвидируем 48 банков, до конца 2020-го – еще 35. В итоге к 2021-му у нас останется около 16 банков – в основном такие, где есть какие-либо судебные запреты или, например, крымские банки – мы по закону не имеем права их ликвидировать", – рассказала Рекрут.

Также она подчеркнула, что "монстров", таких как "Дельта" или "Надра", уже не будет.

В Украине закроют 83 банка ua.news

Как известно, даже в случае закрытия банка Фонд гарантирования вкладов вернет сумму до 200 тыс. грн. Если ваш вклад, к примеру, 1 млн грн, разница в 800 тыс. сгорит. Исключение "Ощадбанк" – там пока еще государство гарантирует весь вклад. Продолжаться это будет до тех пор, пока финансовое учреждение не продадут. После приватизации этот банк будет работать по тем же правилам, что и его конкуренты.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что в Украине бизнес-модель 15-18 банков нежизнеспособна. А это значит, что уже вскоре, если собственники не изменят свои подходы, эти финансовые учреждения могут просто закрыться.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся