ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

В Украине снова снизят цену на газ: названы сроки

3.5тЧитать материал на украинском

В Украине в июне НАК "Нафтогаз Украины" снизит цену на газ для промышленных потребителей на условиях предоплаты на 7,9% (на 496 грн) по сравнению с действующей в мае – до 5,803 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщается на сайте НАК, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом.

Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в июне составит 6,423 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 7,6% (на 525 грн) ниже, чем в мае.

Новости
Цену на газ снизят? У Зеленского дали прямой ответ

В Украине снова снизят цену на газ: названы сроки

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 року НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая 2019-го.

24 апреля команда Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

НАК и правительство ранее уже достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что цена увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Цена на газ" на OBOZREVATEL.

Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз"газ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
7
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Радостную новость принес нам НАК!! для других снизили цену на газ!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А с 2014 года на сколько сотен процентов выросла?)) идиоты
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения