В Украине резко повысили пенсии: экономист озвучил главную угрозу

Повышение социальных выплат украинцам, в том числе пенсий, может создать угрозу инфляции. Это может случится, если в 2019 году в Украине будет наблюдаться снижение экономического роста.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил экономист Евгений Олейников. Он также напомнил, что пенсии существенно повысили военным – на 60% и судьям – на 16%, а всем остальным гражданам – от 3% до 6-7%.

"Я не считаю, что это создает сверхбольшую угрозу инфляции. В прошлом году в Украине наблюдался рост экономики. Это является показателем увеличения выпуска продукции, которая соответственно может потребляться теми, кто получает повышенные социальные выплаты. Но если в этом году мы получим снижение экономического роста, а такая угроза, к сожалению, существует, то повышение социальных выплат может создать угрозу инфляции. Но там не такие цифры, чтобы свалить Украину в какую-то неконтролируемую гиперинфляцию", – сказал он.

По его словам, в ближайшее время доллар подешевеет по отношению к гривне. По крайней мере в ближайшие полгода резкого роста стоимости он не прогнозирует.

"Глобальный процесс заключается в том, что США ослабляет доллар и это происходит по всему миру. Это мы наблюдали и на собственном курсе. Но с другой стороны, учитывая, что у нас размер валютного рынка невелик, то мы очень ощутимы к любым локальным шоковым состояниям. Одной из причин скачка курса в обратном направлении сейчас называют то, что "Укрзалізниця" закупала доллары для расчета по выпущенным облигациям. Если дальше не будет происходить каких-то непредсказуемых событий, то ближайшие два-три квартала я не прогнозирую резкого роста курса", – добавил экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, инфляция в Украине по итогам 2018 года замедлилась до рекордного за последние годы показателя 9,8%. Национальный банк Украины на 2019 год дает еще более оптимистичный прогноз по росту цен. По словам финансового аналитика Виталия Шапрана, сейчас Нацбанк "нащупал оптимальное соотношение между инфляционными рисками и ростом экономики".

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