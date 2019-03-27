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В Украине резко похолодало: хватит ли запасов газа

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Украине, несмотря на ухудшение погодных условий и похолодание, хватит имеющихся запасов газа в подземных хранилищах.

В частности, объемы газа в украинских хранилищах по состоянию на конец марта составляют 8,9 млрд кубометров, сообщает НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.

Представители национальной акционерной компании подчеркнули, что запасов хватит, даже если холод продержится до лета.

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"Дежавю по-украински. Этого котика мы твиттили в прошлом году. И, как и год назад, запасов газа хватит (в ПСГ десь 8,9 млрд куб. м), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла", – резюмировали в "Нафтогазе".

В Украине резко похолодало: хватит ли запасов газа

Напомним, что в России продолжают поддерживать пропагандистский тренд о том, что “Украина замерзнет” без российского топлива.

Как сообщал OBOZREVATEL, объемы транзита российского газа через территорию Украины по результатам 9 месяцев 2018 года снизились на 7% и составили 65,4 млрд куб. м.

Одним из главных факторов уменьшения объемов транзита украинской ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream – OPAL.

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Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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