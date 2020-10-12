Эксперты подсчитали, что будет с ценами на хлеб в Украине

В Украине хлеб до конца года не должен подорожать на 10-15% как предупреждали пекари.

Хлебозаводы уверяют, что повышать стоимость продукта вынуждает подорожание ингредиентов – пшеницы, дрожжей, масла, сахара. Однако данные объяснения экономически не обоснованы, сообщает "Сегодня".

У экономических экспертов подсчеты пекарей вызывают сомнения. Например, подорожание пшеницы аж на 40%.

"Зерно подорожало, но не так существенно. Цены то росли, то падали в течение года, а 40% можно получить, только если сравнивать самую низкую точку с самой высокой. И это похоже на жонглирование цифрами", – отметил Пендзин.

Также аналитика удивил и аргумент, что подсолнечное масло подорожало на 50%. По его словам, эта цифра не имеет ничего общего с реальностью – масло, наоборот, подешевело.

Эксперт в сфере АПК Алекс Лисситса отметил, что аргументы и цифры производителей хлеба – очень неубедительные. Аналитик считает, что хлебозаводы просто нагнетают панику в надежде заработать побольше денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало рост инфляции в начале 2021 года, что приведет к росту цен на продукты и товары.