Украинцев "кидают" с трудоустройством: раскрыта крупная афера

В Украине одной из самых популярных и опасных мошеннических схем является афера с трудоустройством.

"Вам предлагается несложная, но, как правило, не требующая особых умений и опыта работа и неплохой за это заработок. Вы отправляете копии документов, селфи с паспортом, и (или) платите "за услуги" агентства или "чтобы доказать свою порядочность", – сообщает Украинская ассоциация межбанковских платежных систем ЕМА.

Однако специалисты отмечают, что все эти вакансии – несуществующие и никакой работы человек не получит.

"Пол беды, если вы потеряете только "комиссию за трудоустройство". Гораздо большая опасность кроется в том, что из-за своей неосмотрительности с селфи с документами, вам придется объяснять какой-либо кредитной организации (и не одной), что быстрый кредит, который на ваш паспорт оформят преступники, брали не вы, а неизвестно кто", – резюмировали представители ЕМА.

В Украине одной из самых популярных и опасных мошеннических схем является афера с трудоустройством

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев. Также эксперты объяснили, как обезопасить себя от мошенников.

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