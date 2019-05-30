В Украине получить кредит станет сложнее: что подготовил НБУ

Украинские банки обязали тщательно проверять своих клиентов перед тем, как выдавать кредиты.

Реестр должников запустили еще в прошлом году, однако только летом норма полноценно вступит в силу, говорится в публикации OBOZREVATEL.

Теперь банк будет обязан:

открывая или закрывая счет, проверить, есть ли клиент в реестре должников;

если клиент в реестре, уведомлять государственную исполнительную службу о том, что счет открывается либо закрывается;

В Реестр, который создал Национальный банк, попадают крупные должники (с долгом от 418 тысяч гривен). Попавшие в реестр украинцы больше не смогут оформлять кредиты.

В реестр внесут ФИО, дату рождения, ИНН, информацию о кредите, виде деятельности должника, размер просрочки, информацию о связанных с банком лицах.

Если банк выдаст кредит клиенту из реестра, его могут наказать за рисковую деятельность штрафом. Если это будет продолжаться длительное время, НБУ может начать расследование в отношении финансового учреждения.

Украинские банки обязали тщательно проверять своих клиентов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.

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