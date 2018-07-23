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В Украине подорожал евро

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В Украине курс евро в понедельник, 23 июля, вырос на 2 копейки.

В частности, в продаже средний курс гривни к европейской валюте был установлен на уровне 30,94 грн/€, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи доллара в банках остался без изменений – 26,48 грн/$.

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При этом Национальный банк Украины установил курс гривни по отношению к доллару на отметке 26,44 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 3 копейки.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 30,86 грн/€. Таким образом, за выходные европейская валюта подорожала на 19 копеек.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года.

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