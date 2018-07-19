В Украине подешевел евро

Национальный банк Украины в четверг, 19 июля, укрепил курс гривни по отношению к евро.

В частности, официальный курс гривни к европейской валюте был установлен на уровне 30,54 грн/€, говорится на сайте НБУ.

Таким образом, евро по сравнению с предыдущим рабочим днем подешевел на 15 копеек.

Курс доллара вырос на 8 копеек – до 26,30 грн/$.

Средний курс продажи евро в банках снизился на 4 копейки – до 30,89 грн/€.

При этом средний курс продажи доллара в банках вырос на 11 копеек – 26,42 грн/$.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года.