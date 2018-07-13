В Украине подешевеет доллар: появился новый прогноз на неделю

В Украине безналичный доллар до конца недели будет торговаться около 26,0 грн, а наличный доллар в банках может зафиксироваться на отметке в 26,0/26,2 грн.

Как пояснил OBOZREVATEL старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, таким образом стоимость американской валюты может снизиться на 20 копеек.

С прошлого четверга, 5 июля, официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,44 грн до 26,23 грн, или на 0,8%.

Средневзвешенный курс доллара на межбанке за это же время снизился с 26,43 грн до 26,23 грн, или на те же 0,8%.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,13/26,39 до 26,09/26,30.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне за счет повышения активности экспортеров – продавцов валюты. Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 26,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,2 грн", - пояснил Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 12 июля НБУ незначительно снизил курс национальной валюты по отношению к доллару.