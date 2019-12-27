В Украине отменили "зарплатное рабство": как будем получать деньги

Отныне украинцы сами смогут выбирать банк, на который им будут начислять заработную плату, пенсию или соцпомощь.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале. По его словам, правительство сняло ограничения относительно перечня банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.

"Отныне деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект". Это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране", – отметил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря министр Кабинета министров Дмитрий Дубилев впервые заявил, что украинцам позволят получать зарплату на карточку любого удобного им банка, а не только того, в котором открыт "зарплатный проект" их фирмы или организации.

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