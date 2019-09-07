Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:20
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Украине обвинили всемирно известную компанию в незаконной работе в Крыму

9.6т Читать материал на украинском

Итальянский производитель детской одежды и игрушек с розничными торговыми точками по всему миру Chicco попал в скандал из-за возможной работы в оккупированном Крыму.

В частности, блогер RoksolanaToday&Крым25% опубликовала в Twitter рекламу компании, где людей призывают приходить на фотосессию в Севастополе и Симферополе.

"Для вас – бесплатная фотосессия Chicco в Воронеже, Перми, Севастополе и Симферополе", – говорится в тексте.

Новости
Союзник Путина начал подвозить продукты в Крым

"Итальянский бизнес уже официально в оккупированном Крыму?" – пишет блогер.

Итальянский производитель детской одежды и игрушек с розничными торговыми точками по всему миру Chicco попал в скандал

Итальянский производитель детской одежды и игрушек с розничными торговыми точками по всему миру Chicco попал в скандал

Итальянский производитель детской одежды и игрушек с розничными торговыми точками по всему миру Chicco попал в скандал

Итальянский производитель детской одежды и игрушек с розничными торговыми точками по всему миру Chicco попал в скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были выявлены факты незаконной работы немецких компаний DHL Express, Adidas AG и Puma SE на территории аннексированного Крыма.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
45
10
Смешно
6
Интересно
18
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"роксоланасюдой" уже подала в Европейский суд на итальянскую компанию? НЕТ???? лошара....
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ох, сколько вы ещё таких " попали в скандал " фиксировать будете ! А что вы можете ? Ну, занесите компанию на" миротворец "!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Зато с территории Украины известные компании уходят. Надоело им видимо работать с неадекватами. И в мире, Украина со своими заскоками всех все больше раздражает. А ведь это еще только начало. Скоро вам еще и морды начнут бить, стоит только вякать не по теме.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Блоги / мнения

ads pixel