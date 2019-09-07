В Украине обвинили всемирно известную компанию в незаконной работе в Крыму

Итальянский производитель детской одежды и игрушек с розничными торговыми точками по всему миру Chicco попал в скандал из-за возможной работы в оккупированном Крыму.

В частности, блогер RoksolanaToday&Крым25% опубликовала в Twitter рекламу компании, где людей призывают приходить на фотосессию в Севастополе и Симферополе.

"Для вас – бесплатная фотосессия Chicco в Воронеже, Перми, Севастополе и Симферополе", – говорится в тексте.

Новости Союзник Путина начал подвозить продукты в Крым

"Итальянский бизнес уже официально в оккупированном Крыму?" – пишет блогер.

Итальянский производитель детской одежды и игрушек с розничными торговыми точками по всему миру Chicco попал в скандал

Італійський бізнес вже офіційно в окупованому Криму? pic.twitter.com/LoOt14uqaU — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 5, 2019

Итальянский производитель детской одежды и игрушек с розничными торговыми точками по всему миру Chicco попал в скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были выявлены факты незаконной работы немецких компаний DHL Express, Adidas AG и Puma SE на территории аннексированного Крыма.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал