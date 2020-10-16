В Украине неурожай: нужно ли запасаться продуктами

В Украине в 2020-м хуже урожай, чем был в прошлом году. Однако даже если снизится цена на отдельные группы товаров, запасаться продуктами заранее нет смысла.

Об этом рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в эфире канала "Украина 24".

"Есть несколько факторов. Действительно, уменьшение урожайности есть. Но нужно помнить, что у нас производство исторически гораздо больше, чем потребление. У нас есть хронические проблемы с мощностями хранения. Но этого объема производства хватит для внутреннего рынка, никакого дефицита не ожидается. Физического производства более чем достаточно, чтобы обеспечить Украину", – сказал он.

Заместитель министр сообщил, на какие продукты может снизиться цена.

"Закупаться существенно заранее нет смысла никакими продуктами. Например, сахар – сейчас будет идти активная копка (свеклы. – Ред.), и цена уменьшится. Если говорить о том, когда минимальная цена сахара, то это середина-конец ноября. Что касается масла, то сейчас заканчивается сбор, и в конце октября будет минимальная цена. На овощи сейчас минимальная цена, но нужно смотреть, есть ли возможность для хранения", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хлебопекари предупредили о повышении цен на хлеб на 20%. В экономических экспертов подсчеты вызвали сомнения.