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В Украине начнут штрафовать за "евробляхи": кого и как накажут

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В Украине уже 22 августа вступят в силу нормы о штрафах за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации.

Соответствующие наказания для владельцев "евроблях" должны были вступить в силу еще весной, однако Верховная Рада поддержала отсрочку для введения штрафов, сообщает OBOZREVATEL.

Какие штрафы введут:

  • за вождение машины на еврономерах – 8 500 грн;

  • повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

  • если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

  • от 1 до 10 суток – 340 грн;

  • от 10 до 20 суток – 8 500 грн;

  • от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

  • от 30 суток – 170 000 грн.

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Также с четверга прекращает действовать 25% скидка на растаможку автомобилей на иностранной регистрации, после чего акциз необходимо будет платить в полном объеме.

Таможенное оформление осуществляется при условии добровольной уплаты в государственный бюджет 8500 гривен (500 необлагаемых минимумов), если это авто находится на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса.

Деньги должно уплатить физическое лицо, являющееся владельцем "евробляхи" или лицо, уполномоченное распоряжаться ею и декларирует такое транспортное средство для свободного обращения на территории Украины.

22 августа вступят в силу нормы о штрафах за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации

22 августа вступят в силу нормы о штрафах за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации

Как писал OBOZREVATEL, 8 ноября 2018 года Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине.

Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см – €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

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Темы
Авто на еврономерах растомаживание авто
Место
Украина
Теги
Еврономера растаможка
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