В Украине на 59% выросла цена на газ: назван способ сэкономить

"Годовой" тариф НАК "Нафтогаза" для населения, по которому топливо будут продавать на рынке, на 59% выше, чем цена в июле. Но есть вероятность, что купить горючее сразу на год будет даже выгоднее, чем платить помесячно.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Два тарифа "Нафтогаза":

"Месячный", цена на август – 3,24 грн за кубометр;

"Годовой" на 12 месяцев – 4,73 грн за кубометр.

То есть по сравнению с июльским тариф на август вырос примерно на 9%, а по тарифу "Годовой" придется платить больше сразу на 59%.

По словам экспертов, выгодный на первый взгляд месячный тариф на самом деле может таковым не оказаться. Вся проблема в том, что цену будет регулировать рынок. Соответственно, с увеличением спроса осенью и зимой – вырастет и цена.

"Рынок и маленькая цена – понятия несовместимые. Сейчас цена 2,7-4,1 тысячи гривен за тысячу кубометров, а зимой она может быть 10 тысяч. Это рынок", – сказал директор компании-поставщика природного газа ЕГАЗ Артем Компан.

Здесь стоит отметить, что в условиях рынка газа "Нафтогаз" будет не единственным поставщиком. Кроме него, по меньшей мере еще два крупных игрока – компания "Ясно" и "Региональная газовая компания". Ожидается, что на рынок выйдут и другие компании.

По замыслу они, конкурируя, должны предлагать свои цены. Поэтому по меньшей мере, прежде чем заключать длительный договор с "Нафтогазом", стоит дождаться, когда свои тарифы объявят другие поставщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 2021 года тех пользователей, у которых нет счетчиков, могут начать отключать от поставок газа.