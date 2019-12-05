В Украине 80% землевладельцев могут потерять паи: как обманули нардепов

Удивительно "интересная" складывается ситуация. Всю силу общественного сопротивления было направлено на законопроект №2178-10: и трибуну блокировали, и мертвую свинью "пасли" у парламента. А на следующий день, совершенно незаметно был принят более противоречивый для Украинской проект закона №2194, который запрещает владельцам земли продавать землю без согласия арендатора. Никто и не дрогнул от перспектив крепостного права в XXI в.!

Проект закона №2194 не обсуждался. В отличие от №2178-10, за него проголосовало и фракция "Голоса", которая при обсуждении законопроекту №2178-10 четко озвучила, что рынку земели не время, а также большинство депутатов других фракций, которые тоже не голосовали за проект закона № 2178-10. Складывается такое впечатление, что народные избранники вообще не знали о чем этот проект.

Самое интересное - дальше, когда к законопроекту начнут вносить одни поправки для улучшения ситуации в стране, а другие - в собственных интересах. Учитывая, что даже редакция к первому чтению очень противоречивая, от беды нас убережет только чудо.

Считается, что проект закона №2178-10 является главной угрозой, и именно вокруг него было больше шума. Проект закона №2178 был подан 25 сентября 2019 правительством, а законопроекты №2194 и №2195 - депутатами из фракции "Слуга народа", в основном из аграрного комитета. И первое, что удивляет: законопроект правительства и законопроект "слуг" - два конкурирующих документа различных законодательных инициатив вроде одной политической монокультуры.

После заявления президента, что к 2024 иностранцы не смогут покупать землю, проект №2178 стал неконкурентным. Во президентское "послание-2024" для иностранцев быстро отреагировали депутаты - инициаторы проекту закона №2194, выдав альтернативный №2178-10 от 10 октября 2019-му, добавив к нему ограничения иностранцам покупать сельскохозяйственную землю в 2024, тем самым ситуацию конкуренции возвели случайной рассогласования.

Как проектом закона №2178-10, так и проектом закона №2194 предлагается внести изменения в раздел X переходных положений.

Возникает вопрос: зачем так делать? Несогласованность? Несогласованности на самом деле нет, ведь положения раздела Х в проектах №2178-10 и 2194 не противоречат друг другу, и оба законопроекты могут быть без конфликта в будущем приняты. Какая бы из этих двух ружей выстрелило, в цель будет попаданий.

Так, согласно изменениям законопроекту №2178-10 в части 1 статьи 130 появляется абзац, который является ничем иным, как повторением частей 2 и 4 статьи 81 Кодекса путем фактического их объединения. Речь идет об обязательствах иностранцев отчуждения в течение одного года со дня вступления земельного участка сельскохозяйственного назначения, полученной по наследству.

Проектом закона №2194 вносятся изменения в статьи 81 и 82, при этом статью 82 "обрезают" до одной "ленивой" части, но какой. Законопроект №2194 убирает любые ограничения для иностранцев и иностранных юридических лиц в случаях приобретения ими прав собственности на земли. Хотя целесообразнее было бы определить, что только юридических лиц-резидентов.

Обеими законопроектамы вносятся изменения в статью 130 Земельного кодекса Украины. При этом законопроект №2194 не вносит изменения в части первой статьи 130, оставляя редакцию действующего Кодекса, дает право иностранцам быть участниками юридических лиц Украины и фактически быть приобретателями украинских земель (см. Табл. 1).

Изменения, которые предлагается внести законопроектом №2194 в статью 130, а именно - изменения части второй и дополнения частью третьей, откровенно настораживают (см. Табл. 2). Речь идет о запрете владельцам земли продавать землю без согласия арендатора. Это и есть то обещанное президентом право распоряжаться землей и освобождения от "совка"?

При условии, что практически все земли крестьяне были вынуждены передать в аренду на длинные годы, то не видать крестьянам возможности ни продажи земли по европейским ценам, ни перехода к самостоятельному хозяйствованию. Закон не освобождает крестьян от крепостной зависимости, не оказывает им права распоряжаться землей, он, наоборот, усиливает ограничения прав крестьян-собственников земли, еще больше закрепощает, вынуждая их продавать землю можно скорее хотя бы какие-то деньги своему арендатору.

Законопроекты №2178-10 и 2194 своими изменениями и дополнениями в статью 130 Земельного кодекса предоставляют, кроме Украинской, право покупать землю юридическим лицам, открывает все возможности, в том числе и иностранцам, скупать украинскую землю и концентрировать ее.

Не важно, кто сконцентрирует землю, иностранец или украинец - в капитал не имеет национальности и гражданства, как и совести в монополий. Концентрация земель - это монополизация и главная преграда для развития аграрной отрасли, общественно-экономического развития страны. Против концентраций и монополий борются все экономически и социально развитые страны мира. Не должно концентраций ни в пределах общины, ни в пределах государства.

В подтверждение того, что законопроекты нацелены сформировать преференции большим и малым арендаторам и иностранному капиталу, приведем тот факт, что проектом №2178 предлагается к 2024 не ограничивать юридических лиц Украины, участниками (собственниками) которых являются иностранцы, в праве покупать земельные участки, находящихся в пользовании таких юридических лиц "на правах аренды, эмфитевзиса, при условии, если: с момента государственной регистрации юридического лица - приобретателя права собственности прошло не менее 3 лет", - это изменения в п. 14 раздела Х, второй абзац.

Фактически с принятием этого законопроекту, по предварительным оценкам, до 80% крестьян потеряют землю окончательно. Отстранение крестьянина от земли из-за неэффективных арендные отношения, непонимание возможности стать владельцем собственного аграрного производства вызывает желание продать землю, получить деньги и решить свои насущные проблемы. Ситуация настолько критическая, что снятие запрета на отчуждение земель станет причиной ее стремительного дорозпродажу.

Исходя из этого, единственная возможность предотвратить негатив от таких законодательных изменений является внесение национально-ориентированных предложений и поправок к законопроектам №2178-10 и 2194.

Главной идеей предложений и поправок должно стать формирование возможностей для восстановления развития аграрной отрасли с участием исключительно украинский.

Целью снятия запрета на отчуждение земли должен стать эффективный обмен прав собственности на землю, когда земля от гражданина, желающего ее продать, переходит к гражданину, который хочет быть собственником земли и самостоятельно хозяйствовать на ней.

Под самостоятельным ведением хозяйства следует понимать единоличное (семейное) хозяйства или хозяйства участием собственника земли в хозяйственном обществе, в которое передается земля на правах пользования.

Запрос на покупку земли среди Украинских есть. Он комплексный, сформированный экономическими и мировоззренческими, патриотическими и культурными факторами, - этот запрос положительно влиять на рост ценности украинской земли. Тогда как экономическое формирования цены на землю, по логике транснационального капитала, латифундистов-арендаторов и просто иностранцев-фермеров будет определяться непосредственно доходностью земли, что будет означать отсутствие роста цены на землю, которое так рекламируют, только открыть рынок земель.

Поэтому формирование конкурентных предложений "от Украинской Украинский" являются рациональными, национально-ориентированными, и именно такому обмену прав на землю нужно отдать предпочтение, а не ставить в приоритет латифундистов-арендаторов, фермеров, предоставляя им законодательные преференции и ограничивая в правах крестьян-собственников земли и безземельных украинский. Именно по такому ценностным принципом сформировались заоблачные для нашего воображения цены на земли в тех же Нидерландах или Дании, где земля может принадлежать только граждан страны.

Формирование национально-ориентированной аграрной политики через механизмы государственного управления будет способствовать росту прибыли от земли, повлияет на увеличение ценности земли и приведет к падению склонности продавать землю в нынешних ее владельцев, а эффективный обмен землей сводиться к переходу земли в собственность по родственным связям , от старшего поколения к младшему, которое более активное в желаниях к самостоятельному обработки собственной земли.

Кроме норм о праве распоряжаться землей, должны быть определены нормы до вступления земли, делали невозможным бы любую ее концентрацию, обеспечивали бы обобществления прибыли от земли, что соответствовало бы современным мировым тенденциям экономически развитых стран с социально-ориентированной экономикой.

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Поэтому правило простое: гражданин Украины имеет право приобретать один земельный участок с ограничением по площади, которое соответствует максимально сформированном размера земельного участка сельскохозяйственного назначения. Это соответствует конституционным принципам по правам и свободам граждан.

Такой же принцип был применен при распаивании коллективных сельскохозяйственных предприятий - стоимость и размеры в условных кадастровых гектарах земельных паев всех членов предприятия были равными.

Предложенные поправки и изменения будут способствовать развитию самостоятельного аграрного производства, а именно - перехода от пользовательской модели (аренда земли, эмфитевзис) к самостоятельному обработки земли ее собственниками. Консолидация земель путем объединения Украинской-собственников земли - наиболее короткий и Сверхэффективный путь для восстановления и развития сельского хозяйства. Организационной формой такой консолидации должны стать товарищества собственников земли. Власти, в свою очередь, должна способствовать формированию и развитию самостоятельного хозяйствования, а результаты этого содействия определять способность власти.

Оригинал текста опубликован на сайте ZN.UA.

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