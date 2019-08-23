В США подтвердили введение новых жестких санкций против России: в чем суть ограничений

Новый пакет санкций против России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, вступит в силу 26 августа.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США. Подтверждающий документ был размещен в электронной базе американского Федерального реестра.

Речь идет о санкциях, о введении которых было объявлено в начале августа Белым домом после подписания указа президентом Дональдом Трампом.

США вводят против России санкции по делу Скрипалей capital.ua

Пакет американских санкций по делу Скрипалей включает в себя две ограничительные меры. Обе касаются кредитной политики.

Первая мера предполагает, что банки США отныне не будут кредитовать российское правительство. Исключение — ссуды для покупки продовольствия. Вторая мера подразумевает блокировку финансовой или технической помощи России со стороны международных институтов.

Кроме того, речь идет об ограничениях, которые несут серьезные последствия для экономики и бизнеса России: запрет на экспорт товаров из США и на импорт в Соединенные Штаты, а также запрет воздушного сообщения с американской стороной для государственных авиаперевозчиков.

Напомним, первый пакет санкций в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года из-за инцидента в Солсбери Трамп ввел в 2018 году.

С 26 августа вступят в силу санкции США против России topwar.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых – Александр Петров и Руслан Боширов.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Американцы в последнее время серьезно взялись за деньги Путина из-за "дела Скрипалей". Так, де-факто американские спецслужбы проверяют незаконные и засекреченные финансовые потоки и операции, которые могут быть связаны с президентом России.

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