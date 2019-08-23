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В США подтвердили введение новых жестких санкций против России: в чем суть ограничений

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Новый пакет санкций против России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, вступит в силу 26 августа.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США. Подтверждающий документ был размещен в электронной базе американского Федерального реестра.

Речь идет о санкциях, о введении которых было объявлено в начале августа Белым домом после подписания указа президентом Дональдом Трампом.

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США вводят против России санкции по делу Скрипалей

США вводят против России санкции по делу Скрипалей

capital.ua

Пакет американских санкций по делу Скрипалей включает в себя две ограничительные меры. Обе касаются кредитной политики.

Первая мера предполагает, что банки США отныне не будут кредитовать российское правительство. Исключение — ссуды для покупки продовольствия. Вторая мера подразумевает блокировку финансовой или технической помощи России со стороны международных институтов.

Кроме того, речь идет об ограничениях, которые несут серьезные последствия для экономики и бизнеса России: запрет на экспорт товаров из США и на импорт в Соединенные Штаты, а также запрет воздушного сообщения с американской стороной для государственных авиаперевозчиков.

Напомним, первый пакет санкций в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года из-за инцидента в Солсбери Трамп ввел в 2018 году.

С 26 августа вступят в силу санкции США против России

С 26 августа вступят в силу санкции США против России

topwar.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых – Александр Петров и Руслан Боширов.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

  • Американцы в последнее время серьезно взялись за деньги Путина из-за "дела Скрипалей". Так, де-факто американские спецслужбы проверяют незаконные и засекреченные финансовые потоки и операции, которые могут быть связаны с президентом России.

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Темы
Санкции против России Отравление Скрипаля Яд "Новичок"
Персона
Сергей Скрипаль
Место
США
Тег
санкции
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Когда мне нужно попытаться понять логику действий американцев (и их украинских рабов тоже), я всегда вспоминаю бессмертную фразу Макарыча «В штабе у Гитлера все малахольные». Безотказно работает. Вот и теперь глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России. При этом это настолько «умный» и «квалифицированный» военный, что путает договора СНВ-3 и ДРСМД. Впрочем, для американцев это нормально. Итак, Россия на сегодняшний день обладает целой линейкой передовых ракетных (и не только) вооружений, аналогов которых у США нет и в ближайшие годы не появится. Тут мне понадобится одесский лексикончик, потому что иначе никак нельзя. И вот этот шлимазл предлагает «А давайте вы в одностороннем порядке это всё уничтожите, чтобы нам было удобнее вас завоёвывать?». Как говорил живой классик «В кино те ещё поцы работают, но такой хуцпы даже я не видел». Это ещё нужно учесть, что буквально недавно США провели испытания новой крылатой ракеты средней дальности. По их логике мы должны поверить, что они её разработали буквально за пару месяцев, прошедших с момента их выхода из договора по РСМД. А не разрабатывали заранее, в нарушение этого самого договора. Конечно, верим! Кому ж верить, как не князю вашингтонскому?! Я бы на месте нашего руководства в ответ заявил «Хорошо, но если вы сможете представить нам хотя бы одну вменяемую причину, зачем нам такое делать». Ведь не сможет. Но будет весело смотреть, как будет пытаться. Вообще, большая часть американской внешней политики на сегодняшний день, похоже, строится по принципу «А вдруг прокатит». Как с Венесуэлой или той же Гренландией. Прокатит – прекрасно. Нет – «не особо и хотелось». Когда-то у СССР на такие случаи в МИДе был «Мистер Нет» Громыко. Сейчас Лавров работает примерно с таким же результатом, но обязательно «инклюзивно и транспарентно», так, чтобы никто не смог обвинить нас в нагнетании конфронтации. Конечно, всё равно «Нет», но инклюзивно.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Шо? Опять?? Аццкие???
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина
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