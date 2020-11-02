В России рекордно рухнул рубль

Курс рубля в понедельник, 2 ноября, пробил отметку в 80 рублей. В последний раз он стоил столько 30 марта.

В частности, по состоянию на 10:30 российская валюта просела до отметки 80,25 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Одновременно с этим евро обвалился до 93,43 рубля. Это максимум с декабря 2014 года.

Причиной падения российской валюты стало введение новых ограничений из-за коронавируса в Европе, в следствие которых нефтяные котировки рухнули до многомесячных минимумов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре курс рубля в России обвалился до рекордно низких отметок. В частности, стоимость евро впервые с февраля 2016 года превысила 91 рубль.

Главным фактором, влияющим на рубль, стал обострившийся конфликт между Азербайджаном и Арменией. Обвал рубля случился также на фоне новых санкций в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, а также резкого роста числа заболевших коронавирусом.