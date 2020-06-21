В России назвали санкции против 'Северного потока-2' неадекватными

Министр энергетики России Александр Новак назвал санкции в отношении газопровода в обход Украины "Северный поток–2" незаконными и совершенно неадекватными.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Handelsblatt. Он добавил, что против российского проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

В частности он отметил позицию Украины, которая не хочет потерять транзит газа через ГТС страны.

"Санкции и их ужесточение против "Северного потока 2" абсолютно незаконны и совершенно неадекватны. Это чистый протекционизм", — полагает Новак.

Он также отреагировал на критику в отношении "Северного потока-2" о том, что газопровод усилит газовую зависимость Европы от России.

Российский министр заявил, что трубопровод помогает Европе и ее энергетической безопасности, что способствует конкуренции.

Глава Минэнерго России также обвинил США во вмешательстве в суверенитет европейских стран и попытке навязать ЕС свой сжиженный природный газ.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

В настоящее время "Северный поток-2" предполагается ввести в эксплуатацию в конце 2020-го или начале 2021 года. Достроить осталось менее 10% магистрали, но этому препятствуют многочисленные проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, основной является позиция США, санкции которых уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

В Германии призывают ответить на такие действия Вашингтона санкциями как в отношении авторов американских ограничительных мер, так и в виде пошлин на сжиженный природный газ из США.

20 июня стало известно, что "Газпром" переписал свое судно "Академик Черский" на действующий в России фонд STIF. Таким образом компания нашла способ достроить "Северный поток-2".