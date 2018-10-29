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МирСпорт

/Новости экономики

Полный запрет автомобилей: в Раде приготовили новый ''сюрприз'' для России

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Группа народных депутатов обратилась к правительству с предложением внести транспортные средства из России в перечень товаров, которые запрещены к ввозу на территорию Украины.

Как сообщил на своей странице в Facebook нардеп от БПП Роберт Горват, на данный момент в Раде продолжается подготовка ко второму чтению законопроектов №8487 и №8488, которые призваны урегулировать ситуацию с ввозом и использованием в Украине авто на иностранной регистрации.

"Многие из тех предложений, поступивших в упомянутых проектов, касающихся, среди прочего, повышение ставок акцизного налога на импорт легковых транспортных средств из России. Зато мы с Василием Петевкой (фракция "Воля народа") и Валерием Лунченко (фракция "Народный фронт") считаем, что нужно не ограничивать, а полностью запретить импорт транспортных средств из страны-агрессора", - сказано в сообщении парламентария.

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Горват подчеркнул, что нардепы обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману, чтобы продлить действие постановлений Кабмина №1146 "О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из Российской Федерации" и №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".

"Эти постановления потеряют силу уже с 1 января 2019 года. По нашему мнению, их действие должно быть продолжено", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина может фактически перекрыть пассажирское сообщение с Россией. По инициативе Министерства инфраструктуры, порядка 75% автобусных перевозчиков не смогут возить людей в РФ из-за отсутствия лицензий.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Верховная Рада УкраиныАвтомобильРоссия
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Шур Григорий
Шур Григорий
Вы бы еще от Камазов и Уралов оказались ... ДБЛ ...
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Шур Григорий
Шур Григорий
Вы их с ЕС будите перегонять вна Украину как и газ ...
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
И у всех сразу появятся гроши, на Майбахи и Теслу ))
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