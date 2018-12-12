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/Новости экономики

В "ПриватБанке" произошел сбой: нельзя снять деньги и расплатиться картой

14.8тЧитать материал на украинском

В работе украинского "ПриватБанка" произошел сбой. В частности, при попытке провести операцию в интернете происходит автовозврат средств.

Эту информацию сообщили OBOZREVATEL в службе поддержки банка. Также не выходит снять деньги в банкомате "ПриватБанка" и воспользоваться карточкой при оплате в магазине с терминалом другого банка.

"К сожалению, на данный момент существует техническая трудность при осуществлении оплаты карточкой в торговых точках/интернете, в связи с возникновением ошибок и автовозвратом средств", — говорится в сообщении банка в системе Приват24.

В "ПриватБанке" обещают решить проблему и рекомендуют до 18:00 не проводить операции.

"Проводятся работы по обновлению программных комплексов. Действительно могут быть проблемы и сбои при проведении различных операций. Обычно такие работы стараемся проводить ночью. Как долго будет продолжаться, не могу сказать, но в ближайшее время проблемы будут решены", — пояснили в службе поддержки банка.

В то же время в пресс-службе "ПриватБанка" OBOZREVATEL заявили, что все проблемы решат в течение часа. "С 17-00 зафиксированы кратковременные задержки при проведении платежей по картам, в течение часа банк восстановит стандартный режим проведения операций", — рассказал сотрудник учреждения.

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В "ПриватБанке" произошел сбой: нельзя снять деньги и расплатиться картой

Как сообщал OBOZREVATEL, в работе украинского интернет-банка Monobank в ночь с 9 на 10 декабря произошел сбой. У некоторых клиентов могли не проходить платежи, а служба поддержки работала с перебоями.

Место
Украина
Теги
ПриватБанкбумажные деньгибанковская карта
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Все отключают потехоньку от платежных систем Украину
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1 из 2 ответов | показать все
Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Игорь Анатольевич, Не млей кацарылый, у тебя котелок уже давно отключон лопатой.
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