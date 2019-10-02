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2 октября • обновлено в 10:53
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В Украине обменники взвинтили курс доллара: сколько стоит

4.2т Читать материал на украинском

Сегодня, 2 октября, курс гривни к американской валюте в обменниках Киева поднялся до 25 грн/$.

Такой курс был замечен в одном из обменных пунктов возле столичной станции метро "Левобережная".

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Так, на электронном табло видно, что стоимость одного американского доллара составляет 25 грн, продажа – 25,50 грн.

Курс гривни к евро также поднялся до 27 грн/€.

Курс валют в обменнике на Левобережной

Курс валют в обменнике на Левобережной

Еще вчера, 1 октября, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,48 грн/$. А средний курс продажи евро в банках составил 26,72 грн/€.

При этом на сегодня, 2 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,56 грн/$. Стоимость евро – 26,76 грн;

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

  • В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

  • 31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

  • 25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
курс валют доллар обмен
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