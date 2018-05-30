В "Нафтогазе" рассказали о миллионных премиях сотрудникам

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту.

Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже, которая составила 4,6 млрд долларов, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе НАК.

В список сотрудников компании, которые получат премию, включены более 40 человек, прямо или косвенно внесших значительный вклад в достижение этого результата. В "Нафтогазе" подчеркнули, что этот перечень не ограничивается топ-менеджментом, а сумма премии зависит от личного вклада каждого работника.

"Процесс "Нафтогаза" против "Газпрома" был исключительным – как по объему требований российской стороны, так и по его результату. Ведь до этого достичь такой существенной судебной победы над "Газпромом" не удавалось ни одному контрагенту. Команда "Нафтогаза" показала высокий уровень профессионализма и преданности", – прокомментировала решение наблюдательного совета "Нафтогаза" ее глава Клэр Споттисвуд.

Ожидается, что в мае будет выплачена первая часть премий на сумму 20,7 млн долларов. Остальные премий будет выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша в 2,6 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.