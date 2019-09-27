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27 сентября • обновлено в 18:55
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МВФ озвучил условия для Украины и ответил на слухи о "провале": чего ждать

19.9т Читать материал на украинском

Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.

Как сказано в заявлении, по итогам двухнедельной работы в Киеве Фонд планирует продолжить дискуссию в ближайшие недели (новость дополнена подробностями). Также миссия приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) для Украины.

"Обсуждение новой программы продолжится в ближайшие недели", – говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена.

Согласно ему, миссия провела продуктивные дискуссии о политике, особенно о фискальной и денежно-кредитной, для новой программы, а также о ключевых шагах реформ.

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"Она подчеркнула важность независимости Национального банка и обеспечение финансовой стабильности, а также необходимость приложить все усилия, чтобы минимизировать фискальные издержки, связанные с докапитализацией банков", – подчеркнул ван Роден.

МВФ озвучил условия для Украины и ответил на слухи о "провале": чего ждать

Кроме этого, миссия МВФ выступила за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике.

"Подъем экономики на более высокий уровень экономического роста также требует ускорения структурных реформ, что, прежде всего, предусматривает установление верховенства права, в том числе при помощи судебной реформы, и борьбы с коррупцией. Не менее важным является усиление конкуренции и открытие рынков, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, и уменьшение роли государства и олигархов в экономике", – говорится в заявлении.

При этом в миссии подчеркнули, что рост зарплаты должен соответствовать росту продуктивности труда для обеспечения конкурентоспособности. Отмечается, что макроэкономическая стабильность является необходимым условием для достижения более быстрых темпов роста.

Также премьер-министр Украины Алексей Гончарук в посте на Facebook-странице сообщил, что Украина продолжает переговоры с МВФ о новом кредите. Они находятся в активной фазе.

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Тема
транш МВФ
Место
Украина
Тег
МВФ
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
Бла-бла-бла-поддержка и бла-бла-бла-финансирование )) Лучше б рассказали, сколько тысяч баксов должен им каждый украинец, включая нерожденных.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Завис очередной кредит МВФ для Украины. Потому что, когда миссия МВФ была в Киеве, Зеленский с протянутой рукой стоял Нью-Йорке.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Слушайте внимательно и выполняете все холопы , что вам советует МВФ . Хорошего она вам точно не посоветует )))
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