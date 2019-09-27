МВФ озвучил условия для Украины и ответил на слухи о "провале": чего ждать

Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.

Как сказано в заявлении, по итогам двухнедельной работы в Киеве Фонд планирует продолжить дискуссию в ближайшие недели (новость дополнена подробностями). Также миссия приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) для Украины.

"Обсуждение новой программы продолжится в ближайшие недели", – говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена.

Согласно ему, миссия провела продуктивные дискуссии о политике, особенно о фискальной и денежно-кредитной, для новой программы, а также о ключевых шагах реформ.

"Она подчеркнула важность независимости Национального банка и обеспечение финансовой стабильности, а также необходимость приложить все усилия, чтобы минимизировать фискальные издержки, связанные с докапитализацией банков", – подчеркнул ван Роден.

Кроме этого, миссия МВФ выступила за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике.

"Подъем экономики на более высокий уровень экономического роста также требует ускорения структурных реформ, что, прежде всего, предусматривает установление верховенства права, в том числе при помощи судебной реформы, и борьбы с коррупцией. Не менее важным является усиление конкуренции и открытие рынков, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, и уменьшение роли государства и олигархов в экономике", – говорится в заявлении.

При этом в миссии подчеркнули, что рост зарплаты должен соответствовать росту продуктивности труда для обеспечения конкурентоспособности. Отмечается, что макроэкономическая стабильность является необходимым условием для достижения более быстрых темпов роста.

Также премьер-министр Украины Алексей Гончарук в посте на Facebook-странице сообщил, что Украина продолжает переговоры с МВФ о новом кредите. Они находятся в активной фазе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В НБУ сообщили, что уже до конца 2019 года Международный валютный фонд предложит Украине новую программу сотрудничества и выделит 2 млрд долларов первого транша кредита по новой программе.

Позже министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина прекратит сотрудничество с МВФ после того, как будет выплачена текущая кредитная программа.

При этом экономист Виктор Скаршевский заявил, что Украине вряд ли удастся завершить сотрудничество с МВФ после окончания новой программы, поскольку через 1-1,5 года грянет очередной кризис.

26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.

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