В Крыму в ряде сел полностью пропала вода: названы причины

В оккупированном Крыму пропала вода в новом трубопроводе в окрестностях поселка Зеленовское. Из-за этого прекратилось водоснабжение ряда населенных пунктов.

"Бахчисарайский район. Зеленовское сельское поселение. Трубы, которые проложили летом замерзли, воды в селах Нагорное и Богатырь нет! Возьмите на контроль", – обратился один из местных жителей региона к "властям". Об этом свидетельствует публикация блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Однако официальные лица сообщили, что трубопровод не замерз, – в нем нет воды из-за отсутствия ее в каптаже.

"Осуществляется закупка резервуарной чистой воды для питьевого снабжения сел Зеленовское, Нагорное и Богатырь", – сообщила представительница "администрации Бахчисарайского района" Людмила Пучкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферополе местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.

В середине ноября в Симферополе полностью пропала вода. Местные жители сообщали, что ее либо нет, либо она не пригодна даже для технического использования.