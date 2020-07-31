В Кремле отреагировали на новые санкции ЕС из-за кибератак

В Кремле заявили, что Россия даст зеркальный ответ на введение Евросоюзом санкций в отношении граждан и организаций РФ за то, что они причастны к кибератакам.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России, которое было опубликовано в пятницу, 31 июля.

"Еще раз настоятельно призываем Евросоюз отказаться от бесплодных попыток давления, вернуться к выполнению базовых норм международного и европейского права, а также реально – не на словах, а на деле – выработке действенных правил предотвращения конфликтов в киберпространстве", – сказано в сообщении.

В МИД России заявили, что "недружественная акция" ЕС не будет оставлена без ответа. "Как известно, в дипломатии все "зеркально", – сказали в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз ввел персональные санкции против четверых сотрудников Главного разведывательного управления России. Их подозревают в причастности к кибератаке на Организацию по запрещению химоружия.

Послы ЕС впервые одобрили санкции против Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России за кибератаки, к которым оно причастно.