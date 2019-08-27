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В Китае резко обвалился курс нацвалюты: что происходит

1.8т Читать материал на украинском

Народный банк Китая понизил во вторник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 240 базисных пунктов, до 7,0810 юаня за доллар.

Как отмечает ТАСС, это минимальное значение с 18 марта 2008 года. По мнению ведущего аналитика CITIC Securities Мин Мина, курс юаня продолжает сохранять прямую зависимость от экспорта китайской экономики.

"При анализе курса юаня необходимо вернуться к базовым положениям. На протяжении первых семи месяцев этого года он был относительно стабильным, в июле динамика экспорта немного превысила прогнозы. По этой причине в том случае, если уровень экспорта будет поддерживаться на стабильном уровне, то и курс юаня стабилизируется. Риски невелики", – прояснил эксперт.

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Тема
Курс валют
Место
Китай
Теги
курс валют пошлины
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филипп филипыч
филипп филипыч
борьба первой и второй экономик мира)
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