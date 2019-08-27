В Китае резко обвалился курс нацвалюты: что происходит

Народный банк Китая понизил во вторник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 240 базисных пунктов, до 7,0810 юаня за доллар.
Как отмечает ТАСС, это минимальное значение с 18 марта 2008 года. По мнению ведущего аналитика CITIC Securities Мин Мина, курс юаня продолжает сохранять прямую зависимость от экспорта китайской экономики.
"При анализе курса юаня необходимо вернуться к базовым положениям. На протяжении первых семи месяцев этого года он был относительно стабильным, в июле динамика экспорта немного превысила прогнозы. По этой причине в том случае, если уровень экспорта будет поддерживаться на стабильном уровне, то и курс юаня стабилизируется. Риски невелики", – прояснил эксперт.
Юань рухнул
sharespro.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, торговая война между США и Китаем может стать катастрофой для всей мировой экономики.
23 августа президент США Дональд Трамп обвинил Китай в краже интеллектуальной собственности и призвал отечественные компании срочно искать альтернативу рынку КНР, что обрушило рынки акций на Уолл-стрит.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.