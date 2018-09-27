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МирСпорт

Всеукраинский сбой: у популярного мобильного оператора пропала связь

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Пользователи мобильного оператора "Киевстар" в четверг, 27 сентября, массово жалуются на проблемы с мобильным интернетом и связью.

О проблеме сообщают жители Киева, Сум и Днепра. Клиенты компании оставляют комментарии на странице мобильного оператора в Facebook.

"Не знаю, что там с 4G, но у меня сегодня в Сумах вообще никакого "G" нет", "В Киеве на Печерске на некоторых номерах КС пропал мобильный интернет. Любой. При перезагрузке телефона на секунду появляется и пропадает", – пишут пользователи.

Всеукраинский сбой: у популярного мобильного оператора пропала связь
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"С утра вообще нет интернета (ни 3G, ни 4G) в Днепре, у Вас там все нормально?" – спрашивают жители Днепра.

Всеукраинский сбой: у популярного мобильного оператора пропала связь
Всеукраинский сбой: у популярного мобильного оператора пропала связь

В техподдержке мобильного оператора отмечают, что в ситуации с Киевом, скорее всего, ведутся технические работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование факта изменения тремя крупнейшими мобильными операторами страны - Киевстар, Vodafone Украина и lifecell - расчетного периода в тарифных планах.

Читайте все новости по теме "Секреты мобильной связи" на OBOZREVATEL.

Тема
Секреты мобильной связи
Место
Украина
Объекты
КиевстарУкраинаинтернетсоцсетиFacebookмобильный оператор
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