В Кабмине придумали, как вернуть в Украину заробитчан

Кабинет министров будет активно работать над повышением оплаты и условий труда в Украине, чтобы стимулировать украинцев, работающих за границей, возвращаться обратно.

"Повышение минимальной заработной платы в прошлом году до 3,2 тыс. гривен с 1,6 тыс. гривен является тем шагом, который показывает людям, что государство понимает проблему и будет делать все, чтобы система оплаты труда была более справедливой", – заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью "Укринформу".

По его словам, в этом году правительство пошло еще дальше, увеличив минимальную зарплату на 18% до 3,7 тыс. гривен.

Вице-премьер-министр также отметил, что средняя заработная плата по Украине уже достигла 7,7 тыс. гривен, а средняя заработная плата в Киеве превысила порог в 12,5 тыс. гривен.

"То есть, за последние годы в оплате труда Украины сделала колоссальный рывок вперед. Мы переломили негативную тенденцию. Далее зарплаты будут расти, условия работы будут улучшаться, и мы будем делать все, чтобы люди не искали себя за границей", – резюмировал Розенко.

Напомним, демографы оценивают количество заробитчан в 1,5-2 млн человек. При этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что только за 2017 год страну покинуло более миллиона граждан.

Как сообщал "Обозреватель", главная причина миграции – низкие зарплаты в Украине. В частности, минимальная зарплата в Литве – 400 евро, в Румынии – 408 евро, в Венгрии – 445 евро, в Польше – 503 евро, а в Украине – всего 116 евро.