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МирСпорт

''Наибольшая сумма в истории'': в Украине налоговая установила рекорд по сборам

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В Государственный бюджет Украины за сентябрь 2018 года поступила рекордная сумма с таможни - 67,1 млрд грн. Бюджетные поступления по доходам выполнены на 100,12%.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. По его словам, собрали 67,1 млрд грн, это +9,0 млрд грн или +15,42% к сентябрю прошлого года или +0,1 млрд грн или +0,12% к плану.

"В сентябре таможня собрала рекордную сумму за всю историю Украины - 30,5 млрд грн. После введения "войны с контрабандой", таможня третий месяц подряд перевыполняет план, при этом курс гривни в сентябре был значительно выше, чем заложено в бюджет. А теперь можете посчитать сколько Украина потеряла за последние годы из-за дыры на таможне. Но массовая контрабанда как шла, так и идет", - написал он.

Отмечается, что налоговая собрала 24,8 млрд грн, это +1 млрд грн или + 4,30% к сентябрю прошлого года, план не выполнен на 1,1 млрд грн или -4,35%.

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В целом, ГФС (налоговая + таможня) невыполнили план поступлений в 0,8 млрд грн в августе или -1,42%.

К тому же, поступления ЕСВ продолжают перевыполнять планы благодаря приросту официальных зарплат: в сентябре собрано 18,7 млрд грн, это +3,5 млрд грн или +23,38% к сентябрю прошлого года.

"Местные бюджеты выполнили планы поступлений и собрали 19,4 млрд грн, это +4,9 млрд грн или +33,92% к сентябрю прошлого года или +0,1 млрд грн или +0,75% к плану", - написал он.

''Наибольшая сумма в истории'': в Украине налоговая установила рекорд по сборам
''Наибольшая сумма в истории'': в Украине налоговая установила рекорд по сборам
''Наибольшая сумма в истории'': в Украине налоговая установила рекорд по сборам

Как сообщал OBOZREVATEL, валовый внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2018 года показал один из крупнейших приростов среди всех стран Европы.

Читайте все новости по теме "Украинская таможня" на OBOZREVATEL.

Тема
Украинская таможня
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Объекты
УкраинаЭкономика УкраинырастаможкабюджетГФС
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