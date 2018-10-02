''Наибольшая сумма в истории'': в Украине налоговая установила рекорд по сборам

В Государственный бюджет Украины за сентябрь 2018 года поступила рекордная сумма с таможни - 67,1 млрд грн. Бюджетные поступления по доходам выполнены на 100,12%.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. По его словам, собрали 67,1 млрд грн, это +9,0 млрд грн или +15,42% к сентябрю прошлого года или +0,1 млрд грн или +0,12% к плану.
"В сентябре таможня собрала рекордную сумму за всю историю Украины - 30,5 млрд грн. После введения "войны с контрабандой", таможня третий месяц подряд перевыполняет план, при этом курс гривни в сентябре был значительно выше, чем заложено в бюджет. А теперь можете посчитать сколько Украина потеряла за последние годы из-за дыры на таможне. Но массовая контрабанда как шла, так и идет", - написал он.
Отмечается, что налоговая собрала 24,8 млрд грн, это +1 млрд грн или + 4,30% к сентябрю прошлого года, план не выполнен на 1,1 млрд грн или -4,35%.
В целом, ГФС (налоговая + таможня) невыполнили план поступлений в 0,8 млрд грн в августе или -1,42%.
К тому же, поступления ЕСВ продолжают перевыполнять планы благодаря приросту официальных зарплат: в сентябре собрано 18,7 млрд грн, это +3,5 млрд грн или +23,38% к сентябрю прошлого года.
"Местные бюджеты выполнили планы поступлений и собрали 19,4 млрд грн, это +4,9 млрд грн или +33,92% к сентябрю прошлого года или +0,1 млрд грн или +0,75% к плану", - написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, валовый внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2018 года показал один из крупнейших приростов среди всех стран Европы.
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