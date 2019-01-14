В Германии ответили на угрозы США из-за газопровода Путина

В Германии политики раскритиковали посла США Ричарда Гренелла из-за угрозы ввести санкции против немецких компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".

"Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии", – заявил заместитель главы фракции партии "Левые" в бундестаге Фабио Де Мази, передает Spiegel.

По его словам, американские экстерриториальные санкции в отношении немецких компаний входят в противоречие с нормами международного права.

"Знает ли Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?" – задался вопросом заместитель главы Социал-демократической партии Ральф Штегнер. Таким образом он сделал отсылку к периоду, когда Германии была под управлением военных администраций стран-победительниц после Второй мировой войны.

Кроме того, спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт назвал угрозы немецким компаниям неприемлемым и односторонним повышением тона в трансатлантических отношениях. Он также призвал правительство Германии выразить протест.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

​​Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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