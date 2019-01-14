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В Германии ответили на угрозы США из-за газопровода Путина

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В Германии политики раскритиковали посла США Ричарда Гренелла из-за угрозы ввести санкции против немецких компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".

"Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии", – заявил заместитель главы фракции партии "Левые" в бундестаге Фабио Де Мази, передает Spiegel.

По его словам, американские экстерриториальные санкции в отношении немецких компаний входят в противоречие с нормами международного права.

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"Знает ли Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?" – задался вопросом заместитель главы Социал-демократической партии Ральф Штегнер. Таким образом он сделал отсылку к периоду, когда Германии была под управлением военных администраций стран-победительниц после Второй мировой войны.

Кроме того, спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт назвал угрозы немецким компаниям неприемлемым и односторонним повышением тона в трансатлантических отношениях. Он также призвал правительство Германии выразить протест.

В Германии ответили на угрозы США из-за газопровода Путина

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

В Германии ответили на угрозы США из-за газопровода Путина

​​Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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Место
Германия
Тег
Северный поток - 2
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Руднева Ninei, Эм... а сколько раз в истории Россия спасала Украину? Чет благодарности не заметно. Предвижу вопрос про оккупацию - так США возглавляет практически все институты ЕС и по всей европы базы США... Просто в последнее время США решило что общепринятые нормы и законы - это не для них и можно воспользоваться своим положением и откровенно "пограбить" старушку Европу....
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an and
an and
Да, было время, когда часть Германии была под управлением США, а другая часть под управлением СССР..и к чему это привело и те же части Германии и СССР в итоге? Так что пусть строят! И Гитлеру, и Германии с ним тоже никто был не указ и в союзники он выбрал тоже Сталина и СССР..и опять же итог?
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Ш. Олег
Ш. Олег
an and, Третий рейх и СССР никогда не были союзниками. Пакт о ненападении - это немного из другой оперы. Если Вы не в курсе, то подобные договоры у Гитлера были подписаны также с Польшей (1934), Англией (1938), Францией (1938), Латвией (1939), Эстонией (1939)… А если Вас смущает раздел Польши между Германией и СССР в 1939-м году, то вспомните, что годом ранее, в октябре 1938-го Польша без зазрения совести, совместно с нацистской Германией, ввела войска в Чехословакию и оккупировала часть Тешинской области, присоединив её в качестве Западно-Тешинского района (повята). Что касается "частей Германии под управлением СССР и США", так Советский Союз-то свои войска ещё в прошлом веке вывел, а вот американцы там до сих пор присутствуют и уходить пока не собираются. Да и пресловутый "Канцлер-акт", согласно которому каждый новоизбранный глава ФРГ обязан один из своих первых иностранных визитов нанести в США, где ему дают "рекомендации" (читай - инструкции) относительно германо-американской политики, - не совсем выдумка конспирологов.
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Руднева Ninei
Руднева Ninei
После окончания 2й мировой разрушенной и голодной Германии была оказана огромная финансовая помощь Штатами...тогда это было хорошо...а сейчас не смейте лезть и указывать...но продолжайте охранять наше спокойствие и благополучие...вы же должны и обязаны...)))
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Руднева !!! Более того- каждый житель Щенэвмэрлы обязан иметь в хате портрет Президента США для ежедневного целования и портрет Путина-для этих же целей, т.к. он- Бог хохлов и назначает Президентов США.
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